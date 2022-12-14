Dengesini kaybedince 2 metrelik boşluğa düştü

Zonguldak’ta Atatürk Kültür Merkezinde dekor yapmaya gelen Yalçın Ö. 2 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Kültür Merkezine dekor yapmaya gelen Yalçın Ö. İsimli kişi asansöre binmek için kapıyı açtığı anda dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 2 metre yükseklikten düşen Yalçın Ö. başından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Ö.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yalçın Ö. ifadesinde dengesini kaybederek ayağının kaydığını bu sebeple boşluğa düştüğünü söyledi. Asansörün ise yük asansörü olduğu ve eşya taşımasında kullanıldığı öğrenildi.