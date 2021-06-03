Denetime takıldı, rekor ceza yedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ’abartı egzoz’ ve trafiği tehlikeye düşürme nedeniyle araçlara ceza kesildi. Denetime takılan ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye ise çeşitli ihlallerden dolayı 7 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kdz. Ereğli’de trafik ekipleri tarafından Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde denetim uygulandı. Ahmet A. (17) idaresindeki 34 BGL 548 plakalı Opel marka otomobili durduran ekipler, Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesini ihlalden (havalı korna), 32. maddesini ihlalden (abartı egzoz) ve 36. maddesine göre (ehliyetsiz araç kullanmaktan) toplamda 7 bin TL cezai işlem uyguladı.

Kdz. Ereğli Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyunca denetimlerini sürdürüyor.