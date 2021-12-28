Denetime gidilen işletmede ‘sahte alkol’ bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri ve ilçe tarım ekiplerinin Türkiye Geneli Alkol Denetim uygulamasında bir işletmede yapılan kontrolde toplam 10 litre sahte alkol ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü , Manavgat KOM Timi, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım Ekipleri tarafından Türkiye Geneli Alkol Denetim uygulamasında kapsamında bir işletmede yapılan kontrolde, 5 litre el yapımı viski, 5 litre el yapımı rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlemler başlatıldı.