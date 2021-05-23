Denetimden çıktı, 2 saniye sonra kaza yaptı

Ordu’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan trafik denetiminden çıkan bir ticari taksi, 2 saniye sonra farklı bir araçla çarpıştı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yolcuların da bulunduğu 52 T 5014 plakalı bir ticari taksi durdurdu. Yapılan kontroller sonrası bırakılan K.K. idaresindeki ticari taksi, 2 saniye sonra kavşaktan karşıya geçmeye çalışan H.E. isimli kadın idaresindeki 52 AZ 689 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan ise olmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar ise çekici vasıtası ile otoparka götürüldü.