Denetimde ebeveynlere broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı

İstanbul Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulamada sürücülere bilgilendirici broşür, çocuklara da ’kırmızı düdük’ verdi. Polis Haftası münasebetiyle düzenlenen uygulamada durdurulan sürücüler, emniyet kemerinin takılması ve yaya geçidinde yayalara yol verilmesi konusunda uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılım yolu Edirne istikametinde uygulama gerçekleştirdi. Bilgilendirme-bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde hazırlanan el broşürleri sürücülere dağıtılırken, araç içerisinde bulunan çocuklara da ’kırmızı düdük’ hediye edildi. Trafik kuralları hakkında bilgilendirilen çocuklar, kendilerine dağıtılan kırmızı düdükleri ebeveynleri araç kullanırken bir trafik kuralı ihlali yaptıklarında düdüğü çalarak ebeveynlerini uyarmaları amaçlandı. Polis Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen uygulamada durdurulan sürücülere dağıtılan broşürlerde ise emniyet kemerinin takılmasının önemi ve yaya geçidinde durularak yayalara yol verilmesinin önemine dayalı içerikler yer alıyor.

“Emniyet kemeri hayat kurtarıyor”

Trafik uygulamasında durdurulan Mehmet Arslan isimli vatandaş, “Emniyet kemeri hayat kurtarıyor. Ben, eşim ve çocuklarım kemer takma ve bebek koltuğu gibi kurallara uyuyoruz. İstanbul kalabalık bir şehir, dur kalk çok oluyor. Polislerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlara kolaylık versin. Kurallara uyalım diyorum.” dedi.