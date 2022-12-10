Denetimde ceza yedi, şarkı söyledi

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetime muayene süresi geçmiş araçla takılan şahsa para cezası kesildi. “Sesim güzeldir. Şarkı söyleyerek ünlü olamadım ama ceza yiyerek ünlü oldum” diyen gencin şarkı söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye araç’ denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

“Şarkı söyleyerek ünlü olamadım ama ceza yiyerek ünlü oldum”

Denetime takılan Burak Engin isimli bir şahsa aracının muayene süresinin dolduğu gerekçesiyle 427 TL para cezası kesildi. Hakkında cezai işlem uygulanan şahıs, “Ben alıştım, devletimiz var olsun. Ben sürekli ceza ödüyorum. Hak ediyoruz, hak ettiğimizi de yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sesim de güzeldir. Şarkı söyleyerek ünlü olamadım ama ceza yiyerek ünlü oldum” dedi. “Ceza yediğim için polis abilerime teşekkür ediyorum” diyen gencin şarkı söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.