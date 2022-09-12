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Demre’de 7 çuval keçiboynuzu çalan şüpheliler yakalandı
Antalya’da bir kişi evin önünde gördüğü yedi çuval keçiboynuzunu çaldı, jandarmadan kaçamadı.
Asayiş 12.09.2022, 13:37
Antalya’da bir kişi evin önünde gördüğü yedi çuval keçiboynuzunu çaldı, jandarmadan kaçamadı.
Demre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, geçtiğimiz günlerde H.B. isimli şahsın evinin önünde bulunan yedi çuval keçiboynuzunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı, olayda kullanılan şüpheli aracın Kaş istikametine gittiğini tespit etti. Ekipler aracı yol kontrol noktasında durdurarak araç içerisinde bulunan T.I, H.I, F.Ö ve A.Ö. isimli şahıslarla birlikte çalınan yedi çuval keçiboynuzunu ele geçirdi.
İçerisinde keçiboynuzu bulunan çuvallar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
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