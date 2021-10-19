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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde katliam gibi trafik kazası: 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyinde bir kamyonun devrilip nehre düşmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 19.10.2021, 21:56
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde katliam gibi trafik kazası: 50 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyinde bir kamyonun devrilip nehre düşmesi sonucu 50 kişi hayatını kaybetti.

Orta Afrika’da yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde katliam gibi trafik kazası meydana geldi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri’ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, kazanın geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 21.00 sıralarında kamyonun nehir üzerindeki derme çatma köprüye girememesi ve devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Su altında kalan cansız bedenlerin çıkarılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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