Demiryolunda yürüyen şahsa tren çarptı

Edirne’de Tunca Nehri yakınlarındaki demir Köprü mevkiinden İstanbul istikametine giden yük treni, raylarda yürüyen yaşlı adama çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne-İstanbul seferini yapan yük treni, Tunca Nehri yakınlarında Demir Köprü mevkiine geldiği sırada, tren raylarının kenarından yürüyen ve duyma sorunu olduğu iddia edilen 81 yaşındaki H.L’ye omzundan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan H.L. raylardan yan tarafa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. H.L. Yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere makinist polis merkezine götürülürken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri de şahsın eşyalarının bulunduğu alanda işaretleme ve fotoğraflama yaptı.

Polis ekipleri makinistin ifadesini almak üzere emniyette götürdü.