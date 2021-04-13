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Demirci cinayeti zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi

Niğde’de tartıştığı kişiyi iş yerinde öldüren zanlı ile ağabeyi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 13.04.2021, 14:47
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Demirci cinayeti zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi

Niğde’de tartıştığı kişiyi iş yerinde öldüren zanlı ile ağabeyi adliyeye sevk edildi.

Dün Eski Sanayi Sitesi Çıraklık Okulu yanındaki Demircilik yapan Bilal Duyar’ı (33), öldüren ve kaçtıktan sonra gözaltına alınan K.A. ve O.A. kardeşlerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.
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