banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
Sağlık çalışanları şiddeti kınadı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

‘Demir Yumruk’ operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda 29 şüphelinin tutuklandığını 95 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Asayiş 08.07.2022, 10:49
‘Demir Yumruk’ operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Demir Yumruk’ operasyonunda 29 şüphelinin tutuklandığını 95 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Demir çelik sektöründe sahte faturalar ve şirketler üzerinden kamuyu 25 milyar TL zarara uğrattığı tespit edilen firmalara yönelik operasyonda Başsavcılığın soruşturması sürüyor. Soruşturmada ifadesi alınacak diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Başsavcılık tarafından soruşturmayla alakalı yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte olan, kamuoyunda ‘Demir Yumruk’ operasyonu olarak bilinen soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suç örgütünün faaliyetleri dahilinde kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, soruşturma sırasında elde edilen delillere göre 3 ayrı suç örgütünün varlığı tespit edilmiştir” denildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu