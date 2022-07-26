’Demir Yumruk’ operasyonun da adı geçen 39 şirkete el koyma kararı kaldırıldı

Ankara merkezli gerçekleştirilen ‘Demir Yumruk’ operasyonu çerçevesinde el konulan ve kayyum atanan 39 şirketle ilgili olarak verilen mal varlıklarına el konulması ve kayyum atama kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan ‘Demir Yumruk’ operasyonu çerçevesinde daha önceden mal varlığına el konulan ve kayyum atanan 39 şirketle ilgili olarak verilen el koyma kararı, şirketlerin işçi maaşlarını yatırmaması ve faturaları ödememesi sebebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla kaldırıldı. İlgili soruşturma çerçevesinde hakkında işlem yapılan diğer şüpheliler hakkında karar devam ediyor.