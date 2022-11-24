"Demir Yumruk" davasında ara karar

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturmasında ara karar açıklandı. Erol Eşrefoğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen “Demir Yumruk” soruşturmasında haklarında dava açılan Erol Eşrefoğlu’nun da (Evcil) aralarında bulunduğu 17 sanığın duruşması görüldü. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verirken, bir sonraki celseyi 11 Ocak’a erteledi.