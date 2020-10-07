Demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı
BARTIN’DA DEMİR YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Bartın’da demir yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Karabük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki Dursun Cemal Özcan’ın idaresindeki hurda demir yüklü Volvo marka tır, Türbe kavşağından Sinop-Karabük kavşağına seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada tır sürücüsü Dursun Cemal Özcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Özcan, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen tır nedeniyle ulaşım tali yoldan sağlandı. Tırın kaldırılması için vinçlerle çalışma başlatıldı. Tırın deposundan akan akaryakıtın başka kazalara neden olmaması içinde yol güzergahında temizlik çalışması gerçekleştirildi.
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