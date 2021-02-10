Demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Arnavutköy-Başakşehir yolu üzerinde seyir halinde olan ve demir yığınları ile yüklü olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy - Başakşehir yolu üzerinde seyir halinde olan ve demir yığınları ile yüklü olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Üzerinde bir koruyucu olmadan taşıma yapan kamyonetin etrafından taşan demir parçaları diğer sürücüleri korkuttu.