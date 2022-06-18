Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demirçelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde meydana geldi.

Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.