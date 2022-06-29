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Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu

Antalya’da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 29.06.2022, 16:51
Demir parmaklıklara sıkışan köpeğin yardımına itfaiye koştu

Antalya’da kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3529. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın demir kapısının parmaklıklarına bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi/ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri. acı içerisinde bekleyen köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

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