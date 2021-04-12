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Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 12.04.2021, 16:27
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Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresini kaplayan beton duvarın üzerindeki demir korkuluğun altından geçmeye çalışan köpek, sıkıştı. Duvar ile korkuluk arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek salıverildi. Vatandaşlar, kısa sürede bölgeye giderek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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