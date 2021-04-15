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Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu

Bursa’da 8 yaşındaki çocuk, tırmanmak istediği demir korkulukların vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 15.04.2021, 15:10
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Demir korkuluk çocuğun ölümüne neden oldu

Bursa’da 8 yaşındaki çocuk, tırmanmak istediği demir korkulukların vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Söğütlü Sokak’ta bulunan Taş Devri Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Çağan Ege Yer, arkadaşlarıyla birlikte parkta uzun süre oyunlar oynadı. 8 yaşındaki Yer, parkın bitişiğindeki apartmanın demir korkuluklarından tırmanmak istedi. Ayağı kayan Yer, demir korkuluğun göğsüne saplanması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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