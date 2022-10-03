Demir kapıya kafasını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de oyun oynadığı sırada evin dış kapısındaki parmaklıklara kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karaca Mahallesi Yarım Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Mushab Çakır Avcı, dış kapıyla oyun oynadığı sırada demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan 7 yaşındaki çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.