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Demir kapıya başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Konya’nın Kulu ilçesinde demir bahçe kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 20.08.2022, 10:47
Demir kapıya başı sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Konya’nın Kulu ilçesinde demir bahçe kapısına başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir bahçe kapısına köpeğin başının sıkıştığını gören ev sahibi köpeği kurtarmak istedi ancak kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramadı. Ev sahibi bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri köpeğin başının sıkıştığı demir bahçe kapısının bir kısmını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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