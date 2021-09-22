banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Onlar 112'nin kadın kahramanları
Onlar 112'nin kadın kahramanları

Demir çubuktan sıçrayan kıvılcım oto aksesuar dükkanını tutuşturdu

Gaziantep’te sökülmek istenen demirden sıçrayan kıvılcım, oto aksesuar dükkanındaki döşemeyi tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler, iş yerinde büyük hasara neden oldu

Asayiş 22.09.2021, 16:06
Demir çubuktan sıçrayan kıvılcım oto aksesuar dükkanını tutuşturdu

Gaziantep’te sökülmek istenen demirden sıçrayan kıvılcım, oto aksesuar dükkanındaki döşemeyi tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler, iş yerinde büyük hasara neden oldu

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Küsket Sanayi Sitesinde bulunan oto aksesuar dükkanında inşaat halindeki bir odada bulunan inşaat demirleri sökülmek istendiği anda çıkan kıvılcım, yerdeki döşemeye sıçradı. Bir anda etrafı saran alevler üzerine ç3vredeki esnaf ellerinde yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ve esnafın ilk müdahaleyi yaptığı yangın yan odaya sıçrarken olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0