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Demir çubukla dövdüğü 73 yaşındaki eşini, bakın ne hale soktu

Kocaeli’de eşi tarafından darp edildiği ileri sürülen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki Hatice Ekemen, devlet koruması altına alındı.

Asayiş 30.11.2021, 14:09
Demir çubukla dövdüğü 73 yaşındaki eşini, bakın ne hale soktu

Kocaeli’de eşi tarafından darp edildiği ileri sürülen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki Hatice Ekemen, devlet koruması altına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Ekemen, uzun süredir eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.

“Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz”

73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, "Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak” şeklinde konuştu.

Mahalleliler olarak Hatice Teyze’nin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Baş, “Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice Abla’nın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz” dedi.

“Kendimi bildim bileli şiddet görüyor”

Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice Teyze’nin şiddet gördüğünün altını çizerek, “Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, ‘Hatice Abla için ne yapabiliriz’ diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice Abla için yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

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