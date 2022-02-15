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Demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 15.02.2022, 12:26
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Emrullah Erol, banda sıkışması sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Emrullah Erol’un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.