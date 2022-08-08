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Demir çelik fabrikasında çıkan yangın işçiler tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangın işçiler tarafından söndürüldü.

Asayiş 08.08.2022, 20:47
Demir çelik fabrikasında çıkan yangın işçiler tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde demir çelik fabrikasında çıkan yangın işçiler tarafından söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Alevleri fark eden fabrika çalışanları hemen müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler tarafından yangın söndürülürken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler de soğutma çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili fabrikada inceleme başlattı.

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