Demir çalmaya çalışırken yakayı ele verdi

Zonguldak’ta Acılık Caddesinde kullanılmayan bir binada demir çalmaya çalışan sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen M.D isimli şahıs polis ekiplerine yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Acılık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen M.D isimli şahıs, eski bir binada demir çalmaya çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.D isimli şahsa çalmaya çalıştığı demirlerle beraber yakalayarak ekip aracına bindirdi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.