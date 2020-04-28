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Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DEMİR BORU İÇİNDE MAHSUR KALAN OĞLAK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DEMİR BORU İÇİNDE MAHSUR KALAN OĞLAK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

28 Nisan 2020 Salı 00:57
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Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, demir borunun içerisinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

Ramazan Oprak’a ait oğlak, Akarca Mahallesi 861 sokakta boş arazi içinde bulunan 10 metrelik demir boruda mahsur kaldı.

Borudan oğlağın sesini duyan Orpak kendi çabası ile çıkaramayınca, Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler demir boru içinde sıkışan oğlağı spiral makinesiyle kesip çıkarttı. Oğlak ekipler tarafından sahibine teslim etti.

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