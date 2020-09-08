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Demir boru hırsızlığına gözaltı
IRAK UYRUKLU THAIR H.S.A.B. ŞİKAYET ÜZERİNE GAZİ POLİS MERKEZİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 08.09.2020, 14:46
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Samsun’da bir iş yerinin önünden demir boruları çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 2. Bulvar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine ait 40 santim çapında, 70 santim uzunluğunda olan 2 adet demir boruyu çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Thaır H.S.A.B. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Thaır H.S.A.B., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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