Demir bariyerlere çarparak durabildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir araç demir bariyerlere girdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Tekirdağ yönüne doğru hareket halinde bulunan Levent Oğuz D. sevk ve idaresindeki 59 AEY 891 plakalı araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde şeridinden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri ise, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya dair inceleme başlatıldı.