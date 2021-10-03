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Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3’ü ağır 4 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, otomobilin demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 03.10.2021, 16:44
Demir bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3’ü ağır 4 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, otomobilin demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet T. yönetimindeki 06 DE 7426 plakalı otomobil, Gercüş’ten Becirmen köyüne doğru giderken köy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet T. ile Meral T., Tuba T. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.

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