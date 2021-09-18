Demir bariyere saplanan kamyon köprüden düştü: "Ölümden kıl payı kurtuldum"

Kırıkkale’de demir bariyere saplanarak sürüklenen kamyon, köprüden aşağı düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan sürücü İsmail Yücel ise demir bariyerlerin ayağının altından geçtiğini ifade ederek, ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan İstanbul’a tekstil malzemesi taşıyan İsmail Yücel idaresindeki 52 K 4968 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak köprüden aşağı düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü İsmail Yücel’in tedavisi sağlık görevlilerince yapıldı.

Olayı İHA muhabirine anlatan İsmail Yücel, kamyona saplanan demir bariyerlerin bacaklarının arasında kaldığını ve ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

"Demir bariyer ayağımın altından geçti"

Yücel, “Burada lastiği gümletti. Buradan da bizi oraya attı. Sürekli de burada oluyor kaza. Demir bariyerlerde arabanın içine girdi. Arabanın içinden ayağımın altından geçti demir bariyerler. Ölümden döndük, kıl payı kurtulduk. Buradan oraya kadar da sürüklenerek gitti bu araba” dedi.

Tekstil malzemeleri ise başka bir araca nakledildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.