Dehşetin yaşandığı kazadan kurtulan öğrenciler o anları anlattı

Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında ağır yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan 6 öğrenci dehşet anlarını anlattı. Bazı öğrencilerin psikolojilerinin bozulduğu kaza sonrası aileler “Adalet istiyoruz” dediler.

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi Çatağıl köyünde servis aracının kaza yapması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 6 öğrenci de ağır yaralanmıştı. Yaralanan öğrenciler uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu oldular. Bazı öğrencilerin yatalak, bazı öğrencilerinde zaman zaman hafızasını kaybettiği kaza sonrası çocuklar dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

“Yavaş git dedik, pazara yetişeceğim dedi”

Kazada ağır yaralanan ve halen daha yatağa mahkûm olarak yaşayan Hakan Tek, “Servis çok hızlı gidiyordu, ’Yavaş git’ dedik, ’Pazara yetişeceğim’ dedi. Sonra kaza yaptık. Arabanın hâkimiyetini kaybetti. Sonrasını hatırlamıyorum. Koltuklarda emniyet kemeri yoktu, hiç birinde. Kaza sonrası arkadaşlarımı kaybedince çok kötü hissettim. Hepsini kaybettik üzüldüm. Önce ailem bir şey demedi, ben ısrar ettim, sonra söylediler” diye konuştu.

Başından aldığı darbe ile uzun süre tedavi gören ve halen zaman zaman dikişleri patlayan Damla Duran ise “Hızlı gidiyordu, direksiyon biranda döndü, şoför gözünü yumdu ağaca çarptık” dedi.

“Rahmetli Nisa ve Demet ‘yavaş git Adalet amca’ diyordu”

Kaza sonrası uzun süren tedavi süreci sonrası hastaneden taburcu olan Yağmur Duran, şoförün çık hızlı gittiğini belirterek, “Çok hızlı gidiyordu şoför Rahmetli Nisa ve Demet ‘yavaş git Adalet amca’ diyordu. O da ‘hayır benim işim var, susun oturun falan’ diyordu” dedi.

“Akılları gidip gidip geliyor adalet istiyoruz”

Kaza sonrası hafızalarını kaybeden ve yatağa mahkûm olarak yaşayan Rana Nur Eser ve Musa Eser’in annesi Cennet Ezer, iki çocuğunun durumunu gözyaşları içerisinde anlatarak, “Çocukların durumunu görüyorsunuz. Akılları gidip gidip geliyor. Adalet istiyoruz, adalet yerini bulsun” diye konuştu.

Kazada yaralanan oğlu Hakan Tek’i kucağında taşıyan Fadime Tek, “Çocuğumun her tarafı kırık, 5 sefer ameliyattan çıktı. Sol kolu tutmuyor. Çocuğumu kucağımla indirip, kaldırıyorum. Uyuduğu zaman sürekli kafasını sallaya sallaya uyanıyor psikolojisi bozuk. Korkuyla uyanıyor” diye konuştu.

Yaralı çocuğu için adalet isteyen Alirıza Duran, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum, adalet istiyorum” dedi.

5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 6 öğrenci de yaralanmıştı

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim tarihinde meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.