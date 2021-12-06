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MSB: “Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf öğrencileri 2’nci ve 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti”
Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu
Tuzla’da bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Asayiş 06.12.2021, 18:17
Tuzla’da bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı