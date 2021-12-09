Dehşet saçan eski koca adliyede

Boşandığı karısını sokak ortasında üç yerinden bıçaklayan eski koca, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, N.G. (37) isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir yıl önce boşandığı eski eşi M.B.’yi (35) 3 yerinden bıçakladı. M.B., jandarma görevlilerinin müdahalesi ile saldırganın elinden güçlükle kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına da yansıdı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren M.B.’nin bileğinden, göğsünden ve karaciğerinden yara aldığı öğrenildi. M.B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Eski koca İstanbul’dan gelmiş

Üç çocukları bulunan çiftin bir yıl önce boşandıkları ve evliliklerinden üç çocukları olduğu öğrenildi. İddiaya göre, M.B.’nin N.G. tarafından sürekli tehdit edildiği, M.B.’nin bu nedenle koruma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. M.B.’nin olay günü sığınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına gittiği, ancak binaya kısa bir mesafe kala olayın gerçekleştiği anlaşıldı.

N.G., Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.