Dehşet saçan damat da öldü

Sivas’ta eşinin evi terk etmesine kızıp bir kayınbiraderini öldürüp diğerini yaraladıktan sonra silahla kendisini vuran damat da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ö.D., tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı. Şahıs, eşinin evde olmadığını anlayınca kayını A.P. ve diğer kayını Ö.P’yi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınbiraderi A.P’yi sonra diğer kayınbiraderi Ö.P’yi vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı. A.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ö.D. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.