Değerli sandığı bileziği böyle çaldı

Erzurum’da bir takı dükkânına giren 2 kadın değerli sandıkları bir bileziği çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, dükkân sahibi Cihat Küçük ise “Böyle bir ihtiyacı varsa gelsin bir yıllık takı ihtiyacını karşılayacağım” dedi.

Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir takı dükkânına giren iki kadın değerli sandıkları bir bileziği çalarak dükkândan uzaklaştı. Kadınlardan biri dükkân sahibini oyalarken diğeri ise rafta duran bileziği elinin arasına alarak daha sonra cebine koydu. İçeride kamera olduğunu fark etmeyen kadınların yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gerçeğini aratmayan ürünler bulunan dükkânda hırsızlık yapan kadınlar daha sonra elini kolunu sallayarak dükkândan ayrıldı. Öte yandan takı dükkânının sahibi Cihat Küçük ise, “Sanırım ürünü değerli sandıkları için çaldılar. Ama satmak için başka bir yere gittiklerinde gerçek olmadığını anlayacaklardır. Eğer takı ihtiyaçları varsa ben bir yıllık takı ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaya hazırım” dedi.