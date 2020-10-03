Definecilerin yaptığı 10 metrelik labirentli kuyu görenleri şaşırttı
SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE DEFİNECİLER TARAFINDAN KAZILAN 10 METRELİK KUYUDA İNCELEME YAPTIKLARI ESNADA LABİRENT ŞEKLİNDEKİ YOLLARI GÖREN EKİPLER ŞOKE OLDU.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuda inceleme yapmak isteyen jandarma ekipleri, labirenti andıran yapıya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Bıçkıdere Mahallesi’nde ormanlık alanda orman muhafaza memurları, defineciler tarafından kazılmış bir kuyu buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun olduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, inceleme yapmak için labirenti andıran 10 metre derinliğindeki kuyuya giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla indikleri kuyunun labirenti andıran yapısını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik incelemeleri sonrasında kuyuda definecilere ve definecilerin izlerine rastlayamadılar. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
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