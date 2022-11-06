Definecilere suçüstü

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İznik ilçesinde yapılan operasyonda define arayan 9 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Derbent Mahallesi’nde koruma alanı statüsünde bulunan Papazkayası mevkiinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda, E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23) ve A.Z. (25) isimli şahısları kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Define arayan şüphelilerin yanında bulunan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet calaska, 2 adet kazma, 3 adet kürek, 2 metre elektrik kablosu, 1 adet balyoz, 3 adet manivela çubuğu, 2 adet çekice ele konuldu. Şüphelilerden E.K. (39) ve K.D. (51) isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.