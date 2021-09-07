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Defineci 2 kişi, indikleri uçurumda mahsur kaldı

Antalya’da 2 çocukla gittikleri Güver uçurumunda, ‘yürüyüşe çıkıyoruz’ diyerek ayrılan 2 kişi, define aramak için indikleri uçurumun dibinde, dönüş yolunu bulamayınca mahsur kaldı. 2 kişiyi bir gün sonra AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.

Asayiş 07.09.2021, 14:41
Defineci 2 kişi, indikleri uçurumda mahsur kaldı

Antalya’da 2 çocukla gittikleri Güver uçurumunda, ‘yürüyüşe çıkıyoruz’ diyerek ayrılan 2 kişi, define aramak için indikleri uçurumun dibinde, dönüş yolunu bulamayınca mahsur kaldı. 2 kişiyi bir gün sonra AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı.


Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumuna yanlarında 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocukla gelen F.İ, ve A.D, bir süre sonra çocukları, ‘yürüyüşe gidiyoruz’ diyerek yalnız bıraktı. Otomobilin içindeki çocuklara kek ve meyve suyu bırakan ikili, uçurumun dibine define aramak için iniş yaptı. Aramalarından bir sonuç alamayan iki kişi dönüşe geçti. Bir türlü uçuruma indikleri yolu bulamayan iki kişi yaklaşık 9 saat sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kaybolduklarını bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri hareket etti. Ekipler ilk olarak otomobil içinde çocuklara ulaşarak güvenli bölgeye aldı. Yapılan aramalarda kaybolan iki kişinin yeri tespit edilemedi. Ertesi günün sabah saatlerinde daha kapsamlı arama çalışmasında UMKE’ye ait termal kameralı arama kurtarma dronesi ile iki kişinin yeri tespit edildi. Görüntülendiklerini anlayan ikilinin yüzlerini kapatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İki kişinin bölgeye kurulan ipli sistemlerle 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. F.İ ve A.D daha sonra sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

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