Define kazısı yaparken yakalanan AKÜ profesörüyle ilgili flaş gelişme

AKÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, konunun üniversite yönetimini derinden üzdüğü kaydedildi. Açıklamada, “Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 kişi hakkında çeşitli medya mecralarında yayınlanan haberlerden, kazı yapanlardan birinin Üniversitemiz öğretim üyesi olduğunun anlaşılması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Konuyla ilgili yayınlanan haberleri ihbar kabul eden Üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan ve bu süreçte yapmış olduğu olumlu çalışmalarla adını duyuran üniversitemizin, tasvip edilemeyecek biçimde isminin medyada yer almış olması, büyük bir aile olan kurumumuzun her bir ferdini derinden üzmüştür. Üniversite yönetimi olarak, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan, kurum prestijini sarsan davranışlara asla izin vermeyeceğimizi ve hukuk çerçevesinde gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Olay, Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ve gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan profesörün Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde (AKÜ) görev yaptığı ortaya çıkmıştı. AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü’nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında açılan idari soruşturmanın ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.