Define cinayetindeki 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir’de define ararken hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu’nu döverek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 6 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, haklarında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Bekkican ve Kaan Karataş mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Murat Köse, Servet Kayan ve Sevinç Emre ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını dinledi.

“Biz oraya piknik yapmaya gittik”

Savunmasında, olay yerine sanıklardan Murat Köse’nin daveti üzerine kardeşleriyle birlikte piknik yapmak için gittiklerini ifade eden tutuklu sanık Bekkican Karataş, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olay tarihinde sanık Murat pikniğe gitmeyi teklif etti ve gittik. Ben, kardeşlerim Ömer ve Kaan dışındaki sanıklar define aramak istedi. Biz onların eylemlerine iştirak etmedik. Maktul Mehmet yanında patlayıcı getirmiş. Patlayıcıyı toprağa gömdü ancak ilk önce patlatamadı. Biz kardeşlerimle gitmeyi teklif ettik, ancak kabul etmediler. Abim Ömer, Mehmet’in yanındaydı. Mehmet birden patlayıcının kablosunu çekince patlayıcı infilak etti. Herkes bir yere savruldu. Abim ağır yaralandı, Mehmet de yerde yatıyordu. Herhangi bir vurma olayı olmadı. Ömer kanlar içinde yattığı için hastaneye götürdük. Sanıklardan Murat bize sürekli ’Akü patladı gibi ifadeler verin’ dedi. Mehmet’in öldüğünü sonradan öğrenince şoke olduk” dedi.

“Maktule vurmadık”

Patlamadan sonra maktul Mehmet Sarıoğlu ile aralarında tartışma yaşandığını, ancak maktule vurmadıklarını aktaran tutuklu sanık Kaan Karataş, “Patlama olduğu sırada Mehmet de biz de yere düştük. Sonrasında maktule vurmadık. Define aramaya gitmiş değiliz. Biz patlamadan sonra ’Neden kabloyu çektin?’ diye Mehmet’e sorunca, bize ağza alınmayacak sözlerle hakaret ve küfür etti. Bizim bir suçumuz yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Patlamadan sonra yüzde 67 engelli kalmış

Maktul Mehmet Sarıoğlu’nu döverek öldürdükleri iddia edilen Bekkican ve Kaan Karataş’ın kardeşi, tutuksuz sanık Ömer Karataş ise savunmasında, kardeşlerinin maktule vurmadığını ve piknik yapmak için olay yerine gittiklerini söyledi. Avukatı, patlamada elinden ve gözünden yaralanan Ömer Karataş’ın yüzde 67 engelli kaldığını gösteren sağlık raporunu mahkeme heyetine sundu.

“Bekkican Kaan ve Ömer de define aramak için gelmişlerdi, piknik için değil”

Sanıklardan Bekkican, Kaan ve Ömer Karataş’ın define aramadıkları konusundaki beyanlarını yalanlayan tutuksuz sanık Murat Köse, “Diğer sanıklarla define aramaya gitmiştik. Bekkican, Kaan ve Ömer de define aramak için bizle gelmişlerdi, piknik için değil. Bekkican ve Kaan patlama nedeniyle kardeşleri Ömer’in yaralanmasından maktul Mehmet’i sorumlu tuttular. Sonra tekme ve yumruklarla maktule vurdular” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Servet Kayan ve Sevinç Emre de emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ederek, Bekkican, Kaan ve Ömer Karataş’ın define aramak için olay yerinde olduklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Bekkican ve Kaan Karataş’ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Murat Köse, Servet Kayan ve Sevinç Emre’nin adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı 7 Ekim’e erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, Mihalgazi ilçesi yaşandı. Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı. Ardından Ömer K.’nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.’yi darp etmeye başladı. Daha sonra durumu bildirmek için 112’yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.’yi 26 VK 734 plakalı otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi’ne gitti. Burada karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Buradan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer K.’nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.’nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.