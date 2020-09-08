Define avcılarına operasyon: 2 gözaltı
AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA EKİPLERİ 4 AYRI ADRESE YAPTIĞI EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 26 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN SİKKE VE OBJE İLE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin 4 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile çok sayıda silah ele geçirildi, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. İlçede yaşayan E.E., O.K. ve H.K. isimli şahısların elinde tarihi eserler olduğu ve bunları satmak için müşteri aradıkları yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda jandarma ekipleri 26 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 4 adet küçük tip el detektörü, 3 adet metal arama detektörü, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda 3 kişiden 2’nin gözaltına alındığı bildirildi.
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