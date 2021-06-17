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Define avcıları tarihi Ramazan Tabyası’nı delik deşik etti

Ardahan’da define avcıları, metrelerce derinlikte çukurlar açtıkları Ramazan Tabyası’nı delik deşik etti.

Asayiş 17.06.2021, 09:40
Define avcıları tarihi Ramazan Tabyası’nı delik deşik etti

Ardahan’da define avcıları, metrelerce derinlikte çukurlar açtıkları Ramazan Tabyası’nı delik deşik etti.

Ardahan için son derece stratejik bir noktada, tüm Ardahan ovasının girişini ve çıkışını kontrol eden yerde bulunan tarihi Ramazan Tabyası’nı define avcıları tahrip etti. Definecilerin altın arama macerası ile açtığı metrelerce derinlikteki çukur görenleri şaşkına çeviriyor. Defineciler tarafından talan edilen Ramazan Tabyası’nın avlusu ve çevresi büyük zarar gördü.
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