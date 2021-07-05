Define avcıları mezarlıkları tahrip etti

Elazığ’da kimliği belirlenemeyen bir grup, define aramak için girdikleri mezarlıkları tahrip etti. Vatandaşlar, şahısların yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Merkez Zafran Mahallesi’nde bir mezarlık, geçtiğimiz gece kimliği belirlenemeyen şahısların hedefi haline geldi. Defineciler ellerindeki soba küreği ile mezarlığa girerek mezarları açıp define aradı. Define arayan şüpheliler daha sonra kazdıkları mezarları açık bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Tahrip edilen tarihi mezarlığı bir vatandaşın gördüğünü ifade eden Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız, "Bir vatandaşımız sabah mezarlığı sularken, tarihi mezarlığın kazıldığını görmüş. Bize haber verdiler. Biz de durumu güvenlik güçlerine bildirdik. Ölülerimizi bile rahat bırakmıyorlar. Bunu yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Son zamanlarda bu tür kaçak kazılar çoğaldı" dedi.