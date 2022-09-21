Define avcıları kazı alanında çay demlerken yakalandı

Afyonkarahisar’da define avcıları jandarma ekipleri tarafından kazı alanında çay demlerken yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda soruşturma devam ediyor.

Olay, Bolvadin ilçesi Karayokuş köyü Odalıkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Çevrede bir süre inceleme yapan ekipler ardından olay yerinde 2 kişinin olduğunu tespit etti. Sonrasında operasyon düzenleyen ekipler iki kişiyi kazı alanında çay demlerken yakaladı. Olayda, E.U., M.G. ve A.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca jeneratör, taş kırıcı matkap, kürek, tırmık, manivela, kerpeten, nacak ve 10 litre benzin ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.