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Define arayan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 15.11.2020, 19:17
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Define arayan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Z.Y. (46) , T.O. (38) ve F.K (45) isimli şüphelilerin Çaycuma ilçesine bağlı Kocaali köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şahsa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şahıs izinsiz define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Yapılan kazıda 1 adet dijital dedektör ve 1 adet kürek ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
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