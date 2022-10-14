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Define aramak için kazdıkları toprağın altında kalan gencin cesedine ulaşıldı
Hatay’ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 14.10.2022, 17:24
Hatay’ın Payas ilçesinde, evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu toprak altında kalan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı. 3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman’ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.
Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.