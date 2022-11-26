Defin yeri belirsizliği şehidin vasiyeti ile sona erdi

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe Kilit Harekatı’nda teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in ortaya çıkan vasiyeti ile ailenin defin yeri kararsızlığı sona erdi.

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. İstanbul’un Üsküdar semtinde yaşayan şehidin ailesi bir süre şehidin defin edileceği yeri belirlemede kararsız kaldı. Gaziantep’in Nizip ilçesinin yanı sıra, ilçeye bağlı şehidin doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi ile ailenin yaşadığı İstanbul Üsküdar arasında karar vermekte zorlanan aile, şehidin ortaya çıkan vasiyeti ile kararını kesinleştirdi. Şehit Öztürkmen’in vasiyetinde köyüne defin edilmesini istediği öğrenildi.

Aile Gaziantep’te, şehidin naaşını bekliyorlar

Acı haberi Üsküdar’da alan şehidin babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen ve emekli öğretmen Gülşen Öztürkmen defin yeri kararını netleştirmelerinin ardından Gaziantep’in Nizip ilçesine geldi. Nizip İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Taziye evi ve şehidin babasının Dazhüyük Mahallesinde bulunan evine dev Türk bayrakları asıldı. Dazhüyük ve Eyüp Sultan mahalleri de Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehidin anne ve babası ile taziyeleri kabul eden şehidin amcası Mehmet Öztürkmen, henüz şehidin Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirilmediğini belirterek, "Bu nedenle cenaze törenin ne zaman yapılacağı belli olmadı. Bizler hazırlıklarımızı yaptık. Şehidimizi bekliyoruz. Şehidimiz geldiğinde defin konusunda ayrıca bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi’nin ilk şehitlerinden oldu

Şehidin daha önce Harp okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi’nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi’nin de ilk şehitleri arasında yer aldı.

(SD-