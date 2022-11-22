Defalarca takla atan otomobilin kaza anı kamerada

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 20 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Kemerci (26) idaresindeki 34 FTC 305 plakalı otomobil, hızını alamayıp önce kavşağa ardından ise kaldırıma çarparak defalarca takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Anıl Kemerci ve yolcu konumunda bulunan Ö.U., (24) itfaiye ekiplerince otomobil içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemerci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan Ö.U., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntülerde, yolda hızla ilerleyen otomobil, ilk kavşağa ardından kaldırıma vurarak takla attığı görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.