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Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Asayiş 17.07.2022, 16:42
Dedikodu yüzünden tartıştığı kız kardeşini öldürdü

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir kişi, hakkında dedikodu yapıldığı gerekçesiyle tartıştığı kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, kardeşi hakkında çok fazla dedikodu yapıldığını öne süren G.Ö. (34), kız kardeşi F.Ö. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.’ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ö.’nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.??????

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